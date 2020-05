La Stampa - Belotti-Napoli, continuano ad arrivare segnali: potrebbe prendere forma un’operazione più complessa

A 26 anni l'attaccante del Torino Andrea Belotti verrà chiamato a dare un indirizzo alla propria carriera decidendo come definire il suo futuro immediato. Da un lato c'è la tentazione di guardarsi attorno: Napoli, ma anche Milan e Roma e, oltre confine, Everton e Manchester United lo hanno messo nel mirino. Ne parla l'edizione odierna de La Stampa.

"Da Napoli continuano ad arrivare segnali di un interesse sempre più insistente: a Gattuso vanno a genio i movimenti e l’atteggiamento di Belotti. Dando per scontato gli addii di Milik e Mertens potrebbe prendere forma un’operazione più complessa: il Gallo al Napoli per Petagna più una cifra intorno ai 20-25 milioni. Petagna è azzurro da gennaio, ma è rimasto con la formula del prestito in quella Spal da dove arriverà il nuovo uomo mercato del Toro, Davide Vagnati"