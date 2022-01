La Premier League insidia il Napoli: richieste per tre giocatori, la risposta di Giuntoli

De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti, nell'ultimo briefing sul fronte del mercato, a metà gennaio, hanno immediatamente condiviso l'idea che non c'erano mosse da fare. Spalletti è stracontento della rosa che ha (e anche del suo rendimento). Ma cosa succederà in estate? L'edizione odierna de Il Mattino prova a fare il punto della situazione sul mercato del Napoli.

Calciomercato Napoli

"Giuntoli ha già iniziato a tessere le prime tele in vista dell'estate. Per Fabian hanno iniziato a bussare alla porta Newcastle, Arsenal e Atletico Madrid. Ma non solo lui: richieste per Osimhen (Newcastle ed Everton) e Koulibaly (Everton, Aston Villa, Tottenham). Tutte stoppate sul nascere. Giuntoli ha dato appuntamento alla fine della stagione"