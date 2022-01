"L'ho trovato su Transfermarkt". Il retroscena di mercato di Toronto su Insigne

Oggi Transfermarkt non è solo la mecca dei calciofili più appassionati ma anche uno strumento utilissimo per i presidenti di ogni club del mondo. Lo ha spiegato Bill Manning, presidente di Toronto, perlando di Lorenzo Insigne:

Calciomercato Napoli

Da dove parte la storia di Transfermarkt? La racconta Il Mattino.

"In Germania all'inizio del nuovo millennio grazie all'idea di Matthias Seidel: un sito web accessibile a tutti i tifosi con statistiche e numeri sul calcio tedesco. Dalla Bundesliga alle altre serie professionistiche.

La svolta arriva nel 2008: a rilevarne il 51% ci pensa la Axel Springer Se, un gruppo editoriale tedesco che lancia Transfermarkt in giro per il mondo, con piattaforme in dieci lingue diverse per tutti i campionati professionistici. Più di cento i collaboratori da ogni parte del mondo oggi"