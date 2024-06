L'Equipe - Il PSG pronto a defilarsi per Osimhen: spunta la decisione di Luis Enrique

Calciomercato Napoli. Il futuro di Victor Osimhen dovrebbe essere lontano da Napoli, ma ad oggi il patron De Laurentiis attende ancora l'offerta giusta che possa avvicinarsi ai 130 milioni della clausola rescissoria.

Secondo quanto riportato da L'Equipe, autorevole quotidiano francese, è molto più probabile che Osimhen alla fine vada in Premier League. Per i colleghi transalpini, infatti, la pista PSG si è notevolmente raffreddata:

"Non appena ci fu l’annuncio dell’addio di Mbappé, i dirigenti parigini avevano fatto trapelare che ci sarebbe potuta essere la possibilità di un arrivo di Victor Osimhen. Ma ora Luis Enrique vuole dare fiducia a Randal Kolo Muani e Gonçalo Ramos per la prossima stagione con la possibilità di vedere Bradley Barcola evolversi da falso nove. Non ci sono quindi mai stati dei contatti ufficiali tra il club e l’entourage del nigeriano. Al momento il Psg è più indietro rispetto ai club inglesi.