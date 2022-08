Calciomercato Napoli - Aumentano le possibilità di vedere Mauro Icardi di nuovo in Serie A, questa volta con la maglia del Monza. Il Monza continua a sognare Mauro Icardi. Secondo quanto riportato da L’Equipe, dai dirigenti brianzoli filtra grande ottimismo per quanto concerne il ritorno di Maurito in Italia. L'attaccante è stato messo ufficialmente alla porta dal PSG, il club parigino pur di liberarsi di lui sarebbe perfino disposto a pagare parte dell'ingaggio.