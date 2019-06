L'Atletico Madrid tenta Insigne, ma lui vorrebbe rinnovare con il Napoli: le intenzioni di De Laurentiis

Ultimissime calcio Napoli. L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione sull'interesse dell'Atletico Madrid per Lorenzo Insigne:

"Raiola tiene in caldo, molto in caldo, la pista che porta Lorenzo Insigne a Madrid: ovviamente, visti i buoni rapporti con De Laurentiis, non tornerà a chiedere un incontro al patron azzurro se l'Atletico non porterà almeno a 65 milioni la sua offerta per il cartellino. Dunque Raiola sa bene che Insigne strizza l'occhio a una avventura lontano da Napoli. I colchoneros lo tentano, magari a Insigne piacerebbe il prolungamento di un'altra stagione per essere spronato a restare. Ma il presidente De Laurentiis non vuole fare questo passo né lo ritiene necessario, visto che il rinnovo è di due anni fa e che nell'ultima stagione non ha certo brillato con la maglia azzurra. Il bello è che senza la partenza di Insigne di certo non potrebbe andare in porto un'altra trattativa che è nel cuore (e nelle tasche, soprattutto) di Raiola: ovvero Lozano. Prima scelta di Ancelotti, ma il Psv non lo molla facilmente. L'impressione è che sia proprio Raiola a tenere tutto in stand by".