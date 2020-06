Koulibaly via? Il Mattino: De Laurentiis l'ha ribadito all'agente, per l'addio ci vogliono almeno 90mln!

Calciomercato Napoli - Nell'elenco dei partenti certi del Napoli per la stagione 2020-2021 non ci sarebbe il difensore centrale Kalidou Koulibaly. Come racconta Il Mattino, il senegalese sa quali sono le condizioni per poter lasciare il club azzurro:

"De Laurentiis lo ha ribadito a Ramadani che ci vogliono almeno 90 milioni per il difensore. Non sarà semplice. Al momento c'è solo il Manchester City. Ma anche perché neppure la Premier deve dare i conti con la crisi. Gabriel è il candidato a prendere il posto di Koulibaly se il centrale andrà via, il Lille vuole 25 milioni, c'è stato un altro sondaggio con la Fiorentina per Nikola Milenkovic"