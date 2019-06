Koulibaly-Juve, Tuttosport: "Non sarà come per Higuain: 100mln non bastano, c'è concorrenza da battere e voglia di restare"

Calciomercato. Kalidou Koulibaly è stato soltanto un incubo per la Juventus e i suoi tifosi ricordando il gol segnato dal difensore del Napoli allo Stadium nel finale di due campionati fa, adesso potrebbe trasformarsi in un piacevole sogno da realizzare. Un affare sicuramente complicato per la concorrenza (sul giocatore c’è molto forte il Paris Saint Germain e, in seconda battuta, il Manchester United che è una potenza economica, ma ha minore appeal perché non disputa la Champions League) e per dover trattare con il presidente partenopeo Aurelio de Laurentiis che preferirebbe, eventualmente, cederlo all’estero piuttosto che vederlo nella prossima stagione con indosso la maglia bianconera.

Come riporta Tuttosport:

"Intanto il patron del Napoli ha fissato il prezzo del difensore: per privarsi di Koulibaly chiede una cifra non inferiore ai 100 milioni. Un trasferimento all’estero sarebbe più abbordabile perché sottostante a una clausola rescissoria valida però soltanto per club stranieri. Come dire: se la Juventus vuole il senegalese non potrà fare come per Higuain ma dovrà parlare direttamente con il presidente. La cifra di 100 milioni per un difensore può spaventare più di un pretendente. E questo potrebbe in un certo senso facilitare la Juventus: il Psg, che ha come il club bianconero la necessità di prendere un forte difensore centrale, ha messo come bugdet la cifra di 70 milioni con cui presentare un’offerta sia al Napoli per Koulibaly sia all’Ajax per Matthijs de Ligt. Una distanza di 30 milioni non è così facile da colmare e se la Juventus dovesse restare l’unica in corsa - perché Psg e United virano su altri obiettivi - aumenterebbero le chance di riuscita".