Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli proverà a rinnovare sia Ospina che Meret in vista del prossimo anno, bisognerà capire se ci sarà l'intesa economica con il colombiano".