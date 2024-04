Kiss Kiss Napoli - De Laurentiis-Conte, la trattativa va avanti da due mesi e mezzo! Non ha dato disponibilità al Bayern Monaco

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La prima scelta del Napoli è e resta Antonio Conte per la panchina: è il momento del silenzio, è il momento del massimo riserbo, c’è una trattativa in corso. Conte è richiesto dal Bayern Monaco ma non ha dato disponibilità. Se non dovesse concretizzarsi la trattativa che va avanti dal primo febbraio, è ovvio che De Laurentiis non si lascerà trovare impreparato come la scorsa stagione”