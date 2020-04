Kiss Kiss Napoli - Complicazioni per Azmoun, il padre del centravanti non entusiasta di un trasferimento in Italia: le ultime

Ultime calciomercato Napoli. La società partenopea è a lavoro per cercare di delineare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal, uno degli obiettivi principali è rappresentato da Sardar Azmoun: il giocatore piace molto al Napoli ma al momento ci sono diversi scogli da superare affinchè la trattativa vada in porto. Uno di questi è legato anche al padre dell'attaccante dello Zenit che non vedrebbe di buon occhio un trasferimento del figlio in Italia, preferendo altre destinazioni ed altri campionati.