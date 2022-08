Kepa-Napoli, Repubblica: "Prestito secco e ingaggio al 25%, operazione in chiusura"

Calciomercato Napoli, aggiornamenti sulla trattativa per Kepa oggi su Repubblica. Secondo quanto riferisce il quotidiano, l'operazione sarebbe ormai in fase di chiusura e il direttore sportivo Giuntoli è in contatto costante con il Chelsea per limare i dettagli della trattativa.

Kepa-Napoli, cifre e dettagli

L'operazione dovrebbe chiudersi in prestito secco, senza alcun diritto o obbligo di riscatto. Il Napoli pagherebbe a Kepa solo il 25% dell'ingaggio, mentre il restante 75% sarà a carico del Chelsea: a queste cifre vanno aggiunti alcuni bonus legati alle prestazioni che il Napoli dovrà riconoscere ai Blues.

Kepa

Kepa è l'obiettivo principale del Napoli e anche per questo - sottolinea La Repubblica - tutte le altre operazioni sono state messe in stand-by: sia quella di Keylor Navas, a cui il Napoli preferisce Kepa, sia quella in uscita che porterà Nikita Contini alla Sampdoria.