Karbownik piano B a Reguilon, il Napoli conta di chiudere a breve! Il punto sui terzini

Calciomercato Napoli - C'è anche un ampio capitolo terzini da svolgere in casa Napoli quest'estate. Come infatti evidenzia La Repubblica oggi in edicola, le uniche certezze al momento sono rappresentate da Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui. Per il resto sono tutti in discussione. Partendo da Faouzi Ghoulam, in trattativa col Wolverhampton, passando per Kevin Malcuit che sicuramente saluterà e per Elseid Hysaj che anche potrebbe.

Mercato Napoli, il punto sui terzini

Nel frattempo, in entrata, ci sono due nomi caldi. Ecco quanto si legge direttamente dal giornale: