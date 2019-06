Gazzetta - Koulibaly, nuova offerta dal Manchester City: pronti 95 milioni. Secca la risposta del Napoli

Calciomercato Napoli - Kalidou Koulibaly resta l'oggetto del desiderio di molti top club in Europa. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Manchester City non avrebbe mollato il difensore senegalese di proprietà del Napoli. Con la partenza di Otamendi, infatti, Guardiola cerca un centrale di spessore e Koulibaly rientra nel profilo ideale, ben visto anche dall'ambiente Citizens.

Kalidou Koulibaly, offerta del Manchester City

Stando a quanto riferisce la Rosea, starebbe per arrivare una prima offerta di 95 milioni di euro da parte del Manchester City per Kalidou Koulibaly. Ma la volontà del Napoli è quella di ribadire l'incedibilità del giocatore, a meno che di offerte al di sopra di 100 milioni di euro. Nell'intervista di ieri ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, De Laurentiis non ne ha parlato. Un argomento, scrive Gazzetta, che avrà evitato, probabilmente, per non alimentare il malcontento dell’ambiente in un momento in cui si prospetta la definizione dell’affare James Rodriguez col Real Madrid.