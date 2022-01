Calciomercato Juventus, arrivano novità per i tifosi bianconeri in vista della chiusura del mercato di gennaio. La Juve cerca l'attaccante e c'è Martial del Manchester United che può arrivare nelle ultime ore.

Calciomercato Juventus: colpo Martial, le ultimissime da Bargiggia

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista Paolo Bargiggia su Martial alla Juventus. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com.

Sono in grande difficoltà in attacco i bianconeri. Ieri ancora partita incolore da parte di Dybala. Al momento è difficile fare qualcosa, potrebbero, forse, prendere in prestito Martial dallo United. I bianconeri sono bloccati, non possono muoversi come facevano negli anni scorsi sul mercato per via di tutti gli errori commessi negli ultimi anni".

