Dall'Inghilterra - Real Madrid, offerto Jovic a tre club di Premier League

Calciomercato Napoli - Luka Jovic del Real Madrid è finito nel mirino del Napoli per sostituire Arek Milik in partenza. L'ex attaccante dell'Eintracht Francoforte è stato offerto dal Real Madrid a diversi club inglesi e ora uno in particolare è fortemente interessato al calciatore.

Jovic

Calcio mercato Napoli - Jovic nel mirino delle inglesi

Secondo quanto riportano i quotidiani inglesi, i liil Real Madrid conta dberarsi dell'ingaggio di Luka Jovic, mettendolo sul mercato e sperando di incassare una cifra importante intorno ai 50 milioni di euro. Il Real ha offerto il calciatore a Tottenham e Chelsea in Premier League, mentre l'Arsenal sarebbe fortemente interessato. I Gunners infatti potrebbero lasciar partire Aubameyang e sono alla ricerca di un rinforzo per il reparto offensivo.