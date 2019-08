ESPN - James Rodriguez spinge per vestire la maglia del Napoli: il trasferimento in azzurro è la soluzione più concreta

Calciomercato Napoli - James Rodriguez resta il nome in cima alla lista dei desideri della SSC Napoli. Il colombiano è, oramai, in orbita Napoli da diversi mesi.

ESPN rilancia: James spinge per l'azzurro

Secondo quanto riportato da ESPN, il calciatore del Real Madrid starebbe facendo pressione per vestire la maglia azzurra. Il colombiano non rientra nei piani di Zinedine Zidane che l'ha praticamente scaricato in più di un'occasione. La soluzione Napoli appare concreta ma occhio all'Atletico Madrid che si è inserito con prepotenza nelle scorse settimane.