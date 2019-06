James Rodriguez-Napoli, Venerato a CN24: "Si tratta senza sosta, Real chiede obbligo e non diritto: le cifre, domani nuovo incontro"

Ultimissime calcio Napoli - Aggiornamenti su James Rodriguez al Napoli. Ciro Venerato, giornalista Rai Tv ed esperto di calcio mercato Rai, è intervenuto in diretta Calcio Napoli 24. Tante trattative di mercato della SSC Napoli.

"Prosegue senza sosta la trattativa James Rodriguez. Manca accordo economico con il Real Madrid. Da fonti molto attendibili arrivano queste cifre. Il Napoli chiede prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni più bonus. Real Madrid chiede 45 milioni. Con prestito oneroso e non gratuito. Si tratta sulla formula. Azzurri chiedono diritto. Spagnoli per ora fermi all'obbligo. Domani nuovi aggiornamenti tra i due club. James Rodriguez spinge per Napoli. Questa l'arma degli azzurri in una trattativa tortuosa".