James Rodriguez al Napoli, Il Mattino - Real pronto ad accettare, Mendes scende in campo: prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo

Ultimissime calcio Napoli - James Rodriguez sempre più vicino al Napoli. Crescono le possibilità di acquisto del calciatore per la SSC Napoli. Aggiornamenti importanti riportati da Il Mattino.

«È un club ricco di storia, lì ci ha giocato Diego Armando Maradona e bisogna essere all'altezza. Credo che mi troverei bene in quel contesto: ma, per ora, penso a far bene con la Colombia». Queste le parole di James Rodriguez dopo il match con il Qatar, per la prima volta dell'ipotesi Napoli e manifesta il gradimento. Come riporta Il Mattino, se il trequartista fa il difensore, è il portiere (David Ospina) che si trasforma in punta e attacca in profondità la possibile operazione. Perché Ospina, oltre ad essere connazionale nella Colombia è anche ex cognato di James, e spiega dopo il match di Coppa America: «Conosciamo il valore di James e cosa può rappresentare. Stiamo aspettando che prenda la sua decisione. Sa che il Napoli è una grande squadra: so che gli piacerebbe venire da noi. Se aiuto ADL nell'operazione? Eh sì... Speriamo. Stiamo aiutando, vediamo quello che che possiamo fare. Penso sia più probabile che decida dopo la Coppa. Se succede qualcosa già prima sarebbe fantastico».

James Rodriguez-Napoli, si aspetta il Real

Manca ancora l'accordo definitivo tra il Napoli ed il Real Madrid: Jorge Mendes, agente di James, è sceso in campo, dopo aver chiuso Joao Felix all'Atletico Madrid, ma senza l'accelerata decisiva. Una delle soluzioni vagliate è quella di una formula molto simile a quella adottata con proprio con Ospina: prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di determinati parametri. Presenze, gol, determinati obiettivi di squadra e personali: questi gli step possibili, ma il Real continua a spingere per il prestito con diretto obbligo di riscatto. Le parti si sono concesse qualche ora di pausa di riflessione e torneranno al tavolo delle trattative.