James Rodriguez-Napoli, Il Roma: "Intreccio sponsor, Adidas può sostituire Kappa: le richieste del giocatore"

Ultimissime calciomercato - No a Icardi, sì a James Rodriguez (e Lozano). Ancora una volta è Aurelio De Laurentiis a dettare la linea del mercato del Napoli che sta prendendo sempre più forma. «Io non compro Mauro Icardi». Lo ha detto Aurelio De Laurentiis che dunque chiude all’arrivo dell’attaccante argentino in uscita dall’Inter che era stato accostato alla società azzurra.

Calciomercato Napoli-James

UN SEMPLICE «vedremo », invece, per James Rodriguez e Lozano, due trattative a questo punto concrete, confermate dallo stesso numero uno partenopeo. Lo riporta Sportmediaset. Poche parole ma dirette, quelle del presidente del Napoli, in questi giorni in cui le voci si rincorrono sugli attaccanti. Troppo complicato Icardi, anche perché l’attaccante dell’Inter già nel 2016 disse no a De Laurentiis, quando lo voleva per sostituire Higuain, appena passato alla Juventus.

Nella testa dell’argentino c’è un po’ di confusione. L’Inter vuole cederlo, ma lui si è ostinato a rimanere, e forse andrebbe via solo per la Juventus. Difficile convincere chi non ha voglia, meglio invece puntare su quei calciatori che sono tentati dalla maglia azzurra. Come James Rodriguez, ad esempio, che Carlo Ancelotti avrebbe già contattato per convincerlo a vestire l’azzurro. Un prestito di due anni al Bayern Monaco, ma senza mai esaltarsi ed esaltare i tifosi tedeschi. Da pochi giorni c’è stato il rientro al Real Madrid, che però ha piani diversi e non vuole trattenerlo.

IL NAPOLI sta cercando di far quadrare i conti, sia per venire incontro alle richieste di ingaggio del giocatore, che al Bayern Monaco si “accontentava” di 7,5 milioni di euro a stagione, ma che col Real Madrid ha un ingaggio da 10 milioni l’anno. È ovvio che James deve guardare all’ultimo stipendio, ma se vuole vestire la maglia del Napoli dovrà accettare un’altra riduzione. Il tetto ingaggi della società di De Laurentiis è di 5,5 milioni. Per il colombiano, forse, si dovrebbe fare un altro sforzo e alzare ancora un pochino il tetto. 6 milioni potrebbe essere la cifra giusta per venire a Napoli e rilanciarsi. Un calciatore molto amato e seguito, soprattutto in Sud America. Solo su Instagram James Rodriguez ha ben 41,5 milioni di followers, e sarebbe un passo in avanti per l’immagine del Napoli in quei paesi. Non va trascurato nemmeno il discorso sponsor. James “veste” Adidas, che a De Laurentiis piacerebbe portare nel Napoli quando terminerà l’accordo con Kappa, ossia tra un anno.