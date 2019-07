James Rodriguez, AS: l'Atletico ha dubbi sull'acquisto, il Real vuole chiudere presto la vendita

E' una vera e propria telenovela la trattativa tra James Rodriguez, il Napoli e l'Atletico Madrid. Secondo l'edizione online di AS, l'Atletico avrebbe ancora qualche dubbio legato al possibile acquisto del trequartista colombiano dai Blancos. Per Zidane però, al momento non è arrivata nessuna offerta convincente sul tavolo per dare l'ok definitivo alla partenza di James. La proposta del Napoli viene giudicata inammissibile da Perez per le condizioni che De Laurentiis impone per il trasferimento del calciatore. Tuttavia lo stesso real madrid- si legge nell'articolo - ha fretta di chiudere la questione perchè ha bisogno di vendere calciatori per rientrare dell'enorme esborso economico fatto in entrata. Oltre a james, si tratta anche la cessione di Bale in Cina.