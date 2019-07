James-Napoli, La Repubblica è sicura: "Solo la volontà del colombiano può allontanare l'Atletico. ADL convinto del patto con Ancelotti"

Calciomercato Napoli. Le vie del mercato sono infinite, ma è anche vero che alcuni calciatori sono in grado di stuzziccare la fantasia azzurra, di arrivare a toccare punti che altri non riuscirebbero a raggiungere. E' il caso di James Rodriguez, ma la storia è ormai nota.

Come riporta l'edizione odierna de La Repubblica:

"Se il Real non riuscirà a vendere in tempi brevi e alle sue condizioni economiche JR10, infatti, aumenteranno le chance per Aurelio De Laurentiis di ottenere il giocatore in prestito oneroso con diritto di riscatto: una formula su cui il presidente non ha alcuna intenzione di transigere, visto che il tesoretto messo da parte con le sette cessioni concluse dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli (l’ottava sarà presto quella di Simone Verdi al Torino per 22 milioni) dovrà essere interamente investito sull’acquisto di un attaccante. Il vero colpo del mercato estivo, sollecitato anche con discrezione da Carlo Ancelotti. Ecco perchè il Napoli non vuole svenarsi per James Rodriguez e conta di prenderlo con una formula meno costosa: puntando sulla volontà del campione di trasferirsi in Italia. De Laurentiis e Ancelotti sperano che il colombiano resista alla corte dell’Atletico Madrid, l’unico club che si è fatto avanti con decisione con il Real per acquistare JR10 e che lo sta tentando con insistenza: offrendogli la possibilità di non traslocare dalla capitale spagnola. Finora il pressing del Cholo Simeone non ha fatto completamente breccia, però. Per questo ogni giorno che passa fa crescere le possibilità degli azzurri, costretti peraltro a vivere con ansia soprattutto la seconda parte di questa settimana. Le vacanze di James Rodriguez termineranno infatti lunedì prossimo e il confronto tra il giocatore (che ieri ha postato una foto in piscina, sorridente) e il Real non si farà aspettare oltre la fine del mese: con il Napoli in posizione di attesa e convinto che il colombiano non tradirà il patto stretto con Ancelotti".