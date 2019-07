James-Napoli, Il Mattino - Il piano di Ancelotti: vuole con forza il colombiano, ne ha parlato di nuovo con ADL

Ultimissime Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino ritaglia ampio spazio alle trattative di calciomercato che vedono coinvolto il Napoli, mettendo in evidenza la volontà del tecnico di voler con forza James Rodriguez come rinforzo. Dal quotidiano si legge:

Tutte le strade portano a James. Perché nonostante le parole di De Laurentiis che lasciavano intendere a un leggero raffreddamento della pista, il colombiano resta in cima alla lista dei desideri di Carlo Ancelotti. Il presidente ha ribadito più volte di voler accontentare il proprio allenatore, ma per farlo si dovrà lavorare ai fianchi, ad esempio con delle ulteriori operazioni in uscita.

Le cessioni dei vari Grassi, Inglese e Sepe costituiscono già un discreto tesoretto. A queste si aggiunge quella, improvvisa, di Vinicius, passato ieri al Benfica per 20 milioni: per l’attaccante si è mosso Jorge Mendes, lo stesso agente di James.

Il gruzzoletto che arriva dalla sua cessione (20 milioni di euro più eventuali bonus) va ad arricchire le finanze destinate all’acquisto di James e nella trattativa per il colombiano il procuratore Jorge Mendes sarebbe ancora più operativo, perché agente di entrambi i giocatori.