James al Napoli si complica? Gazzetta: il Real vuole 42mln, De Laurentiis ritiene eccessivo il prezzo. Intesa solida con Mendes, si tratta

Calciomercato Napoli, il Real Madrid non ha urgenza di vendere e continua a pretendere dal club partenopeo 42 milioni di euro per il cartellino di James Rodriguez, senza formule di prestito. In pratica gli stessi previsti per il riscatto del Bayern Monaco, non esercitato. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

James Rodriguez, trequartista colombiano del Real Madrid

James al Napoli le ultimissime oggi da Gazzetta