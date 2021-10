Rinnovo Insigne, situazione in totale stand-by: ecco l'offerta di De Laurentiis

Calciomercato Napoli - SSC Napoli e Lorenzo Insigne: parti ancora lontane nonostante la volontà di proseguire insieme. Ecco quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola a proposito del rinnovo contrattuale dell'attaccante partenopeo, in scadenza a giugno 2022.

Mercato Napoli, ecco l'offerta a Insigne

Insigne Napoli

La difficoltà sta nel compromesso che le parti non hanno raggiunto, e nonostante il dialogo positivo tra presidente e entourage del calciatore (l’agente Vincenzo Pisacane), la trattativa stenta a decollare. Le cifre: Insigne guadagna cinque milioni a stagione, il club si è detto disposto a rinnovargli il contratto per altri cinque anni (il capitano arriverebbe a 35 anni) a tre milioni e mezzo, con una decurtazione significativa dello stipendio. Poi, certo, ci sono i bonus. Ma la discussione non è arrivata ai «dettagli», che poi pure possono fare la differenza. L’unico segnale positivo rispetto a luglio scorso è la ripresa del dialogo tra le parti.

Ad oggi, dunque, il futuro di Insigne a Napoli resta in bilico. C'è di certo che il capitano non sembra farsi distrarre dalle voci di calciomercato ed appare totalmente concentrato sul fare bene in campionato e in Europa. Vedremo cosa accadrà...