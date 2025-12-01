Insigne ha trovato squadra! Torna a giocare in Serie A dal 16 dicembre

Calciomercato Serie A, pronto il ritorno di Lorenzo Insigne! L'ex capitano del Napoli si prepara ad un clamoroso ritorno in Italia dopo i due anni e mezzo al Toronto, in MLS: sembra abbia ormai raggiunto un accordo con la Lazio per tornare protagonista già da gennaio agli ordini di Maurizio Sarri.

Insigne alla Lazio

Lo annuncia l'edizione romana del quotidiano La Repubblica, secondo cui lo svincolato Insigne sarebbe stato il primo rinforzo di mercato richiesto da Sarri al presidente Lotito. Ci sarebbero delle conferme sull'accordo raggiunto tra Insigne e la Lazio: contratto semestrale da dicembre a giugno per un ingaggio da 1,3 milioni di euro con opzione di rinnovo legata alle presenze o alla qualificazione in Europa.

Ci sarebbe già una data per l'arrivo di Insigne alla Lazio: quella del 16 dicembre 2025, quando l'attaccante napoletano potrà già essere tesserato con la Lazio ed iniziare a giocare.