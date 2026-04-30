Rivoluzione low-cost con Sarri in panchina! Repubblica: De Laurentiis detta il piano austerity

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Sarri nuovo allenatore del Napoli al posto di Antonio Conte? La Repubblica anticipa la rivoluzione low-cost di De Laurentiis

Calciomercato SSC Napoli, ultimissime notizie sul futuro di Antonio Conte: oggi il quotidiano La Repubblica fa il punto della situazione anticipando perfino quello che potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli nel caso in cui Conte dicesse addio a fine stagione. Si tratta di Maurizio Sarri, attuale tecnico della Lazio, che tornerebbe al Napoli per compere quella che viene definita una "rivoluzione low-cost".

La Repubblica parla esplicitamente di "austerity" in riferimento all'esigenza della SSC Napoli di tagliare i costi di ingaggio in vista della prossima stagione. Questo perché il club partenopeo sta ancora facendo i conti con passività irrisolte che costringeranno il club a chiudere il bilancio in rosso di 20 milioni di euro. Ecco perché la società ha assoluto bisogno di contenere le spese, tornare a fare plusvalenze e tagliare in maniera netta il monte ingaggi.

Sarri al Napoli?

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Tutte condizioni che Antonio Conte potrebbe non accettare. "È difficile che si dimetta e si può escludere che De Laurentiis lo licenzi", assicura La Repubblica ricordando la penale da 8 milioni di euro inserita nel contratto dell'allenatore. Ben diverso sarebbe se invece Conte decidesse di accettare la chiamata della Nazionale italiana, perché in quel caso lui e ADL troverebbero senz'altro un accordo. Ed è proprio in questa prospettiva che viene avanzata la candidatura di Sarri al Napoli:

"I tempi rischiano però di essere lunghi e la panchina azzurra scotta. In attesa — si sussurra — c’è Maurizio Sarri. Con il suo ritorno la restaurazione low cost sarebbe completa".

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