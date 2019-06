In passato è stato vicino al Napoli, ora il Monaco mette nel mirino Rulli: clausola rescissoria principale ostacolo

Il Monaco, dopo una stagione più complicata del previsto, ha deciso di ripartire da zero e per ripartire ha deciso di iniziare a puntellare la rosa a partire dalla porta. Proprio per questo motivo, stando a quanto riportato da Radio Marca, i club del Principato ha messo nel mirino un vecchio obiettivo del Napoli, vale a dire Geronimo Rulli. Il numero uno argentino è attualmente in forza alla Real Sociedad ed ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro che rappresenta un ostacolo non di poco conto.