Ilicic-Napoli, Gazzetta rivela: le cifre dell'accordo sfumato con gli azzurri, ora rinnoverà con l'Atalanta

Notizie di Calciomercato - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta un retroscena tra Josip Ilicic ed il Napoli:

"Quel mal di pancia di giugno, come quando da giovane vuoi scoprire il mondo e sembri disposto anche a lasciare casa. Magari ce la fai e all’inizio sei felice, poi ne senti la mancanza. Ecco, l’Atalanta è la stessa cosa. Ilicic lo sa. Per lui è una «family», come l’ha definita via Instagram: chiaro il post di venerdì, accompagnato da un cuore, che lo ritraeva con i compagni durante la festa della sera prima. Messaggio romantico, che ha disinnescato la «bomba» di quasi due mesi fa: «Se il club riuscisse a migliorare, resterei. Altrimenti, via a nuove sfide». Era il periodo del pressing del Napoli, col quale raggiunse un accordo per un triennale da 6,6 milioni complessivi. Ora, quella stretta di mano, vale poco. Non ha portato ad alcuna firma. Al contrario, presto ne arriverà un’altra che gli permetterà di guadagnare circa 2 milioni a stagione (tra parte fissa e bonus) fino al 2023, scadenza invariata rispetto al rinnovo di marzo"