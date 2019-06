Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha annunciato novità di calciomercato per il Napoli: "Albiol ha scelto il Villarreal. Sarà comunque vicino a Valencia dove lavora il fratello maggiore e dove gioca il nipote. Al Napoli i 6 milioni della clausola in arrivo lunedì. Lo spagnolo sarà sostituito da Kostas Manolas. Per lui ingaggio di 4 milioni+bonus per 5 anni".