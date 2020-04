Il Roma - Rinnovo Milik più probabile rispetto a Mertens: parti al lavoro per inserire clausola da 60 milioni

Ultime calciomercato Napoli. In casa azzurra si continua a lavorare per i rinnovi di Arek Milik e Dries Mertens. Il destino dei due appare intrecciato, con il Napoli che non vorrebbe privarsi di entrambi nella prossima sessione estiva. A tal proposito Giovanni Scotto, giornalsta de Il Roma, ha pubblicato alcuni aggiornamenti sulla vicenda tramite i propri canali social.

Milik

Calciomercato: rinnovo Milik più probabile di Mertens a Napoli