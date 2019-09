Il Roma - Fabian chiede clausola rescissoria: il Napoli ha già detto no al Real che ci riproverà

Notizie Calcio - Tweet di Giovanni Scotto, giornalista de "Il Roma" su Fabian Ruiz: "Il "no" del Napoli al Real Madrid per Fabian a giugno è stato il primo ostacolo al passaggio di James in azzurro. Perez si indispettì. Gli spagnoli torneranno presto all'assalto e De Laurentiis si adopera per il rinnovo a 3,5 mln a stagione con clausola da almeno 150 milioni. L'eventuale clausola sul nuovo contratto di Fabian è una richiesta del calciatore. In Spagna è la normalità, e già lo scorso anno il Napoli ha dovuto convincerlo a non inserirla, promettendo di parlarne in futuro".