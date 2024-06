Il Roma - Contatto agente-Arsenal, ma Osimhen può finire in Arabia Saudita: gli scenari

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Roma, in un articolo a firma di Giovanni Scotto, parla della cessione di Osimhen:

"Servirà un po’ di tempo, perché prima di luglio il nigeriano non dovrebbe muoversi. Aspetta la Premier, con il suo agente che ha parlato con l’Arsenal, mentre il Chelsea sembra essersi defilato. Sullo sfondo resta il Paris Saint Germain, che però non si è mosso, e ovviamente gli scenari arabi. Potrebbe essere questa l’alternativa finale: senza offerte in Europa, sembra sicuro che Osimhen si vedrà recapitare un’offerta o dall’Al Hilal oppure dall’Al Ahli. La scorsa estate ne ebbe una da 40 milioni a stagione".