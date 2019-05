Il Roma - De Laurentiis regala Di Lorenzo ad Ancelotti, l'acquisto di Vereout non preclude la partenza di Allan

Carlo Ancelotti è pronto a festeggiare il suo 60esimo compleanno nella splendida isola di Capri. Il tecnico ha voluto anticipare la festa, visto che lui è nato il 10 giugno, per spegnere le candeline in Campania. Il tecnico incontrerà prima De Laurentiis e Giuntoli per fare il punto sul mercato. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Roma.

Ovviamente tra gli invitati di Ancelotti ci sono anche De Laurentiis e Giuntoli, che nel pomeriggio vedranno l'allenatore per fare il punto sul mercato. Si tratta di una nuova riunione dopo quella di due settimane fa a casa dell'allenatore. In quell'occasione non si trovò un punto d'intesa sui nomi più importanti su cui puntare. Ancelotti avrebbe chiesto almeno un acquisto importante, un elemento di personalità. Piace molto Trippier del Tottenham, che domani sarà impegnato nella finale di Champions League. Ma il tecnico avrebbe chiesto anche Lozano del Psv. Le alternative non mancano, proposte dallo stesso Ancelotti, come Theo Hernandez del Real Madrid o Rodrigo per l'attacco, ma anche un centrocampista di qualità farebbe piacere all’allenatore. Ecco il punto sul quale De Laurentiis vuole puntare: presentarsi oggi a Capri con un innesto già fatto, Di Lorenzo che ieri ha svolto le visite mediche, e un altro praticamente in pugno, come Jordan Veretout della Fiorentina. Un nome al quale il Napoli lavora da tempo, e che il procuratore (lo stesso di Di Lorenzo e di diversi altri giocatori del Napoli) ha praticamente annunciato in azzurro un paio di giorni fa. Si era pensato che Veretout dovesse essere un’alternativa ad Allan in caso di partenza del brasiliano. Invece la mossa del presidente sarebbe quella di regalare Veretout ad Ancelotti anche senza cessioni illustri. Quindi Veretout con Allan, per una nuova coppia di mediani.