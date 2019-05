Il Roma - ADL vuole riscattare Ospina, ma con lo sconto: dubbi sulla permanenza di Karnezis

La scorsa estate l’unica certezza era l’addio di Reina, pronto a ripartire dal Milan. Alle porte del nuovo mercato, la situazione tra i pali è completamente differente rispetto ad un anno fa. Il Napoli non ha necessità di individuare nuovi profili, il futuro è già qui, ci sono idee chiare e, soprattutto, la volontà di proseguire con gli attuali interpreti di un ruolo che storicamente richiede continuità ma che con Ancelotti ha vissuto una stagione inedita. Non scatteranno le 25 presenze obbligatorie per il rinnovo di Ospina, volato in Colombia la scorsa settimana per motivi familiari. In questo momento, fanno sapere i media locali, il portiere si allena con l’Atletico Nacional per tenersi in forma in vista della Coppa America. Il Napoli ne era al corrente e comunque, sul suo conto, non ha cambiato idea: vuole riscattarlo dall’Arsenal e sta trattando coi Gunners per ottenere uno sconto rispetto al prezzo inizialmente stabilito (tra i 3 e i 4 milioni). Lo stesso Ospina spera di restare. Recentemente disse: "Qui sto benissimo e vorrei rimanere. A fine stagione spero possa esserci l’annuncio. Sono in attesa". Il terzo portiere potrebbe cambiare. Karnezis ha collezionato sette presenze, tutte in campionato, ha convinto dopo le difficoltà nelle amichevoli estive, ha aiutato Meret nella crescita. Sarà difficile avere spazio e sta decidendo se restare a Napoli consapevole del ruolo marginale oppure andar via in una realtà minore per giocare con maggior continuità. Idee chiare nelle prossime settimane.