Il rinnovo di Osimhen porta il Napoli a 12 mesi dalla soluzione del problema, ma c'è una domanda da farsi su Victor

Calciomercato SSC Napoli - La conclusione del caso Osimhen ha sigillato un mercato in cui lo sbilanciamento dei rapporti di potere tra club e calciatori e relativi rappresentanti è apparso evidente, come analizzato da Tuttosport.

La situazione di Osimhen è talmente emblematica da meritare un capitolo e un’analisi a parte:

"In un contesto di contrazione del mercato il valore non era nemmeno vicino alla clausola di 130 milioni di €. Chi poteva soddisfare il Napoli (la Saudi League) non poteva offrire i giusti stimoli sportivi al giocatore, la meta agognata da Osimhen (il Psg) non poteva, o non voleva, spendere così tanto; e il Chelsea non ha pienamente convinto le parti.

Il passaggio in prestito e il rinnovo di un anno con il Napoli semplicemente rinvia di dodici mesi la soluzione del problema, con un dubbio in più: una stagione in Turchia, fuori dai grandi giri, conserverà il suo (alto) valore di mercato?"