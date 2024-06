Il Napoli ha messo in chiaro le cose a Di Lorenzo sull'interessamento Juventus: i dettagli

Calciomercato SSC Napoli - Il vertice tra il Napoli e Giovanni Di Lorenzo ha lasciato tutto come era prima, con due posizioni molto lontane l’una dall’altra come racconta la Gazzetta dello Sport.

Messaggio chiaro da parte del Napoli verso Di Lorenzo: nessuna possibilità di cessione.

"No all’addio del capitano, no alla fine della sua avventura in azzurro. Soprattutto, no alla corte nemmeno troppo mascherata della Juventus.

L’ex d.s. Giuntoli continua ad essere spettatore interessato della questione: fu lui a volere Giovanni a Napoli, e fu lui insieme a Spalletti a individuare in Di Lorenzo il capitano giusto per il nuovo ciclo azzurro"