Tre club spagnoli stregati da Lozano, Giuntoli prova a cederlo per 40 milioni. Ancelotti anche in lista

Calciomercato Napoli - Stagione finita e carriera azzurra ormai conclusa per Allan, Callejon e Milik. I tre calciatori, come riporta Il Mattino, lasceranno Napoli. Allan e Milik potrebbero anche non aggregarsi proprio a Castel di Sangro. Mentre Lozano ha grandi offerte dalla Liga. Giuntoli prova il colpo, cederlo per 40 milioni. Emissari del Siviglia, del Valencia e dell’Atletico Madrid. Ma è Ancelotti che insiste per averlo. In ogni caso, il Chucky ha davvero un gran mercato, al di là di quello che è stata la sua stagione.