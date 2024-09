Il Mattino svela - Osimhen al Galatasaray senza Calenda: l'ha gestita Victor con Manna-Micheli!

Calciomercato Napoli - "Micheli e Manna hanno concluso la trattativa senza Calenda", a scriverlo è l'edizione odierna de Il Mattino che specifica:

"Osimhen, l'eroe che da tempo aveva perso il sorriso, ha accettato il trasferimento a Istanbul (giocherà con la maglia numero 99), dopo aver seguito in prima persona la trattativa ed è volato in Turchia dove è arrivato nel cuore della notte. Oggi le visite e poi la firma. Non si fida più di nessuno, ha fatto tutto da solo e ha rinunciato persino ad andare in Nigeria, pur di gestire direttamente la faccenda sbrogliata dal ds azzurro, Giovanni Manna. I turchi - favoriti dal rapporto diretto con Maurizio Micheli - hanno proposto al Napoli un'operazione in prestito gratuito per un anno, accollandosi per intero i 12 milioni netti dell'ingaggio del nigeriano (e anche un bonus alla firma). Ma Osi vuole una via di fuga già a gennaio, nel caso di chiamata della Premier o del Psg che discuterà oggi a Istanbul. De Laurentiis non ci ha pensato neppure per un secondo e ha accettato".