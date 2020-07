Il Mattino - Possibile blitz di Giuntoli per Osimhen, restano vivi gli altri due obiettivi

L'edizione odierna de Il Mattino ritaglia ampio spazio al calciomercato, soffermandosi sulla trattativa per Osimhen che potrebbe cambiare agenti. Dal quotidiano si legge

Situazione, quindi, che resta ancora tutta da definire. Il direttore sportivo azzurro Giuntoli è in continuo movimento e sta lavorando principalmente proprio su Osimhen e in questa fase potrebbe spostarsi con un blitz per lavorare da vicino sulla trattativa: l'attaccante nigeriano infatti resta la prima scelta del Napoli. Ma restano vivi gli altri obiettivi, in lista c'è innanzitutto Azmoun, l'attaccante iraniano dello Zenit San Pietroburgo, individuato dal primo momento come uno dei possibili rinforzi. E nella lista di nomi c'è anche il norvegese Sorloth, 25 anni, di proprietà del Trabzonspor, in prestito al Crystal Palace. In arrivo una prima punta in entrata che sostituirebbe Milik, l'attaccante polacco che non ha rinnovato ed è sempre più vicino all'addio.