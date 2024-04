Il Mattino - Osimhen verso il PSG, si tratta sulla clausola con il Napoli: la situazione

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis ha ormai messo in conto la cessione estiva di Victor Osimhen, ma dove finirà a giocare l'attaccante nigeriano? Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino:

"Osimhen resta nel mirino del PSG che al momento sembra tra i pochi top club europei disposti a valutare l'ipotesi di pagare la clausola (fissata a 120 milioni di euro) per assicurarsi i servigi del centravanti del Napoli. In seconda battuta c'è sempre il fascino della Premier League con il Chelsea in testa. Al momento, però, la strada per Parigi sembra quella più percorribile. E non è escluso che si possa ragionare/trattare anche a prescindere dalla clausola fissata con DeLa a dicembre scorso nell'atto di firmare il prolungamento del contratto con gli azzurri. Si vedrà. Certamente l'avventura di Osimhen all'ombra del Vesuvio è ai titoli di coda".