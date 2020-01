Il Mattino - Napoli, Tsimikas l'obiettivo in difesa: pronta l'offerta di 12 milioni! Mendes porta via Ghoulam

Calciomercato Napoli - Il Napoli lavora al presente ma anche al futuro in vista del mercato e della prossima stagione. Arrivano aggiornamenti importanti da Il Mattino, riguardo il calciomercato e le trattative che il direttore sportivo Giuntoli sta portando avanti in queste settimane.

L’obiettivo è Tsimikas, il terzino sinistro dell’Olympiacos, il Napoli ha fatto più di un passaggio e la trattativa è pronta a partire sulla base di un’offerta di 12 milioni ma tutto dipenderà dalla cessione di Ghoulam. Il suo agente Mendes sta sondando le offerte che almomento al Napoli non sono arrivate: la partenza del terzino algerino libererebbe la casella e così il club azzurro si fionderebbe su un volto nuovo anche se con il rilancio di Hysaj ora Gattuso ha comunque un laterale in più sia per la fascia destra che per quella sinistra.