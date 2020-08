Milik può finire all'Atletico Madrid, incontro a Capri tra De Laurentiis e il socio degli spagnoli Ofer!

Calciomercato Napoli - E' finita la carriera azzurra per Arkadiusz Milik. Il calciatore andrà via e su di lui c'è il forte interesse della Juventus che aveva chiuso la trattativa. Con l'addio di Sarri però tutto può cambiare. Intanto, come riporta Il Mattino, può lasciare Napolie finire in Spagna a sorpresa.

Calciomercato: Milik all'Atletico Madrid

Attenzione a una serie di piste: giorni fa a Capri, ha fatto visita a De Laurentiis uno dei nuovi soci dell’Atletico Madrid, Iden Ofer. Il patron azzurro lo ha stregato ed è chiaro che tra i due club ci sia una pista privilegiata. Che per esempio potrebbe portare Milik a Madrid. Il polacco aveva una intesa con la Juventus da tempo, ora bisogna capire se l’arrivo di Pirlo cambia le carte in tavola.