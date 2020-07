Il Mattino - È iniziata la settimana che potrebbe portare finalmente alla firma di Osimhen! I dettagli

Calciomercato Napoli - Le nubi iniziano a diradarsi e il Napoli vede in maniera sempre più nitida da figura di Victor Osimhen. Lo racconta Il Mattino:

“Quella che si è conclusa è stata la settimana dei dubbi e delle incertezze, ieri invece è iniziata la settimana che potrebbe portare finalmente alla chiusura della storia e alla firma del calciatore. A complicare la trattativa il cambio di agente, con l'arrivo di D'Avila che ha provato a cambiare delle carte che Napoli e Lille avevano ben chiare sul proprio tavolo. Ecco perché Giuntoli si era precipitato una settimana fa in Sardegna per ribadire la volontà del club di mettere tutto nero su bianco, in base alle intese già raggiunte con la dirigenza del Lille”