Calciomercato Napoli - In fase di stallo il mercato in entrata, ora il Napoli pensa a quello in uscita. Restano, come riportato da Il Mattino, le ultime notizie sui pupilli di Giuntoli.

In ogni caso, ieri altra telefonata di Giuntoli al Lille: Gabriel resta in stand by, nel senso che l’affare può chiudersi in ogni momento. Ma prima servono soldi in cassa. Sennò non si muove nulla neppure in entrata. Stesso discorso per Veretout e soprattutto per Boga.