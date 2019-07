Il Mattino - Elmas nei prossimi giorni a Dimaro e Rog verso Pejo...

Ultimissime Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino ritaglia ampio spazio alle trattative di calciomercato che vedono coinvolto il Napoli. Dal quotidiano si legge:

Intanto siamo oramai arrivati al momento di Elmas. Il centrocampista macedone è stato bloccato oramai da tempo e con il Fenerbahce c’è già intesa totale per il trasferimento. Il cartellino sarà pagato 18 milioni di euro mentre al giocatore andranno 1.5 milioni e cinque anni di contratto. Probabile, se non addirittura sicuro, che Elmas possa arrivare a Dimaro già nei prossimi giorni (al massimo inizio settimana prossima), dopo la classica tappa a Roma per sostenere le visite mediche.

Parallelamente si lavora per la cessione di Rog. Il Cagliari ha oramai messo la freccia formulando un’offerta da 15 milioni (2 più 13) per il prestito con obbligo di riscatto. Si attende solo che vengano limati gli ultimi dettagli e poi il centrocampista croato raggiungerà il ritiro del Cagliari che si trova a Pejo.