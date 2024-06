Calciomercato SSC Napoli - Nel caso in cui l'operazione Romelu Lukaku non andasse in porto per il Napoli, il nome di Artem Dovbyk è più di un'alternativa.

Calciomercato Napoli, Dovbyk nel mirino

Come racconta Il Mattino, il gigante ucraino del Girona può arrivare dietro il pagamento della clausola rescissoria da 40 milioni di euro al club spagnolo.