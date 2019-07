Il Mattino - Capitolo cessioni: sondaggio della Juventus per Hysaj, Ounas verso il Lille. Corsa a due per Verdi

Oltre al grande colpo da piazzare in avanti, il Napoli è al lavoro anche per sistemare le questioni in uscita. A tal proposito, come si legge sul quotidiano "Il Mattino" oggi in edicola, allo stato attuale delle cose la situazione per Verdi continua a rappresentare una sorta di corsa a due: Cairo, presidente del Torino, sta guidando l'assalto in prima persona ma la Sampdoria tiene il passo. Per quanto riguarda Ounas, invece, viaggia verso Lille, mentre Tonelli è richiesto dalla Fiorentina in prestito. Da tenere sotto osservazione il caso Hysaj, per il quale è arrivato un sondaggio da parte della Juventus. La richiesta del Napoli è pari a 18 milioni di euro.