Il Giornale - Scambio Zielinski-Luis Alberto e Demme-Valencia: ecco la verità

Calciomercato Napoli - La voce Demme-Valencia e quella del possibile scambio Luis Alberto-Zielinski: cosa c'è di vero? Peraltro, il centrocampista polacco del Napoli ha allontanato i rumors di mercato. Infatti, dal ritiro della Nazionale polacca, dopo la gara con l'Olanda ha dichiarato in mixed zone:

"Se lascerò Napoli nella prossima finestra di mercato? Non capisco da dove vengano fuori questi rumors, non credo che la mia avventura al Napoli finisca quest’estate. Ho un contratto importante con il club, durerà ancora altri due anni e a Napoli mi trovo bene, anche se da qualche parte leggo il contrario. Non è mai uscita dalla mia bocca la volontà di voler lasciare il club. È vero, ho avuto un periodo di difficoltà nella seconda parte di stagione, ma non metterà fine alla mia vita in azzurro. Voglio continuare a Napoli perché è una grande squadra".

Scambio Luis Alberto - Zielinski

A “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato:

"È una voce, anche se non sono giunte grosse conferme a riguardo. Non sarebbe facile trovare l'incastro adeguato, tuttavia potrebbe essere una traccia interessante. Zielinski ritroverebbe il suo ex allenatore, Luis Alberto, invece, offrirebbe al Napoli la fantasia necessaria sulla trequarti".

