Il Bayern Monaco silura Kim? Pronti due grandi acquisti in difesa

Calciomercato, Kim Min-Jae rischia il posto al Bayern Monaco! Secondo le notizie provenienti dalla Germania, il club bavarese starebbe lavorando al mercato per ridisegnare la squadra ora affidata al nuovo allenatore Vincent Kompany e la priorità sarebbe la difesa.

Per rimediare alle carenze della scorsa stagione, il Bayern - secondo il quotidiano Bild - sarebbe pronto ad offrire 30 milioni di euro allo Stoccarda per il difensore giapponese Hiroki Ito e altrettanti per il difensore Jonathan Tha del Bayer Leverkusen.

Viene dunque da chiedersi quale sarà il ruolo di Min Jae Kim al Bayern Monaco se arrivassero due grandi acquisti in difesa. A questo punto potrebbe non essere riconfermato.